Festa dei Corpi Ausiliari della CRi, il messaggio del presidente Alabastro

E’ di oggi, 25 giugno 2018, la nota del presidente del Comitato regionale Molise di Croce Rossa Italiana, Giuseppe Alabastro, con la quale augura un felice anniversario ai Corpi Ausiliari dei Croce Rossa Italiana: Corpo Militare e le Infermiere Volontarie, più note come Crocerossine. Questo il messaggio: “Il 152° anniversario della fondazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana ed il 110° del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, rappresentano un momento di festa per le Donne e gli Uomini appartenenti a queste gloriose istituzioni, attorno a cui mi stringo con un abbraccio affettuoso e riconoscente. È la festa di chi lavora tutti i giorni, con impegno, con passione e sacrificio spinto ben oltre i limiti del semplice Volontariato; è il momento in cui si deve riconoscere il valore aggiunto che, con impagabile entusiasmo, queste Donne e questi Uomini offrono alle persone che quotidianamente si rivolgono a loro. È la celebrazione di due emerite istituzioni, – continua Alabastro – solidi punti di riferimento per le Forze Armate e per la comunità tutta. È impossibile quantificare con dati e statistiche l’impegno che ogni giorno gli Uomini del Corpo Militare Volontario CRI e le donne del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana profondono per garantire a tutti di vivere serenamente, liberi dalle mille paure che attanagliano la società contemporanea così complessa. Difficile enumerare tutte le attività che vedono impegnati i nostri Corpi Ausiliari delle Forze Armate; certamente si tratta di un’alacrità silente, priva di qualsivoglia clamore, ma che riverbera i propri effetti positivi su tutti noi. L’operosità degli Uomini e delle Donne dei Corpi CRI Ausiliari delle Forze Armate, è dimostrato concretamente in Italia e all’estero, in situazioni di gravi crisi internazionali, in supporto alle nostre Forze Armate, in cui la tutela della salute e della incolumità di militari e civili, necessitano di maggiore impegno.

Questo momento celebrativo – conclude il presidente della CRI Molise – costituisce un doveroso omaggio ai tanti Militari e alle molte Infermiere Volontarie che con dedizione non comune operano con condiviso afflato insieme a tutti i Volontari CRI Molisani, tutti i giorni, 24/24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, per la gente, per le persone, senza mai tirarsi indietro a fianco di chi soffre, a servizio delle Istituzioni libere e democratiche. A queste Donne e a questi Uomini deve andare la nostra profonda gratitudine, ed alle loro famiglie il nostro affettuoso sostegno e il più vivo ringraziamento.

Viva il Corpo Militare Volontario, viva il Corpo delle Infermiere Volontarie, viva la Croce Rossa Italiana.

