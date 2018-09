Ferrovie, traforo del Matese, frane, acqua e post sisma: Toma a tutto campo

Noi – ha proseguito il Governatore – dobbiamo dare un contributo economico a queste persone per consentire loro di organizzarsi in maniera autonoma, senza gravare su altre famiglie e senza creare situazioni di sovraffollamento residenziale. Da una prima previsione svolta serviranno nuove risorse – ha sottolineato ancora Toma – ma ho avuto garanzie, dal presidente del Consiglio Conte e dal capo della Protezione civile Borrelli, che il Molise non sarà lasciato solo. Mi auguro che avvenga come per il terremoto di Ischia, per il quale prima vennero assegnati 5 milioni di euro, che divennero poi 32 milioni». Parlando di Civitacampomarano e sulla storica importanza che ha avuto con Vincenzo Cuoco, Toma ha parlato del grave fenomeno franoso che ha interessato l’intero abitato. «Le frane non si possono fermare, ma solo mitigare, come dicono i geologi – ha affermato il presidente – la mitigazione del rischio frane – avviene attraverso una serie di opere. Abbiamo risorse per utilizzare per interventi anche importanti. Ci stiamo dotando della struttura commissariale, per iniziare a operare a Petacciato e Civitacampomarano». Proprio su Civitacampomarano, definita da Toma come «una bomboniera da preservare», il Governatore ha parlato di «dissesti, già a partire dall’Ottocento, da cui emerge che Civita, così come altri paesi, non doveva essere costruita in quel luogo. Se così fosse e se non c’è una soluzione stabile per una frana del genere, bisognerà pensare ad altre soluzioni, che però mantengano la storia di questi paesi intatta lì dov’è».