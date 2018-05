Ferrazzano, a fuoco un impianto fotovoltaico

FERRAZZANO.È dell’ultima ora la notizia dell’incendio di un impianto fotovoltaico in un edificio del centro di Ferrazzano in via San Sebastiano. Molto probabilmente la causa è da imputare ad un corto circuito.

L’allarme è stato lanciato da una vicina di casa, sul posto al lavoro i vigili del fuoco.

