FdI. Giorgia Meloni in Molise, giovedì tour elettorale in 4 centri

CAMPOBASSO. Anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni non farà mancare il suo supporto alla lista del suo partito e alla coalizione di centrodestra in favore di Donato Toma. La politica della Garbatella arriverà in Molise giovedì prossimo partendo da Isernia dove sarà in Piazza Mercato alle ore 11, e successivamente giungerà a Campobasso nel pomeriggio all’Hotel Rinascimento a partire dalle ore 15. Nel pomeriggio si sposterà a Larino presso l’Hotel Campitelli alle ore 12, e in conclusione terrà un comizio alle ore 19 in Piazza Cattedrale a Termoli.