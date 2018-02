FdI. Di Sandro: “Priorità a Di Giacomo”. D’Alessandro: “No agli ultimatum”

In riferimento alle discussioni ed alle varie posizioni politiche dei singoli partiti e dei movimenti civici sulla possibile candidatura a Presidente della Regione del giudice Enzo Di Giacomo, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro, in una nota chiarisce ancora una volta quale sia la posizione politica del proprio partito.

“Siamo arrivati ad una discussione non più sostenibile, fatta di litanie e pseudo-strategie, sulla possibile candidatura a Presidente della Regione del giudice Di Giacomo.

Credo sia arrivato il tempo di sciogliere ogni dubbio e di annunciare, tutti insieme, questa candidatura che darà sicuramente prestigio, qualità e valore aggiunto a tutta la coalizione di centro destra.

Fratelli d’Italia, così come tutti gli altri partiti che compongono il tavolo nazionale, già da tempo ha espresso la propria posizione favorevole alla candidatura Di Giacomo.

Avviare da subito la campagna elettorale anche per le regionali, con l’individuazione del candidato Presidente, darebbe sicuramente nuovo vigore e nuova linfa a tutta la coalizione di centro destra impegnata alle politiche favorendo un risultato positivo che, al momento, non sembra così scontato.

Non c’è più tempo da perdere. Spero che Di Giacomo accetti la canditaura nella certezza che noi staremo al suo fianco.”

Sulle dichiarazioni Di Sandro interviene la candidata al Senato di Fratelli d’Italia, l’avvocato Maria Domenica D’Alessandro che si esprime perentoria su quella che sembra “essere l’unica preoccupazione dei cosiddetti ‘cespugli'” in riferimento all’individuazione del candidato alla presidenza della Regione Molise. E in una nota alla stampa chiarisce la sua posizione: “Questa è una preoccupazione che dovrebbe essere vagliata solo dopo e a seconda dei risultati delle elezioni politiche. Da chi vive di politica e da chi da sempre ruota intorno al mondo della politica ci si aspetterebbe un comportamento di minima serietà verso i cittadini e non ultimatum volti a programmare eventuali personali riposizionamenti. C’è una mancanza di rispetto verso i molisani nel loro atteggiamento che pare essere completamente disinteressato a questa attuale competizione da cui dipende sia il futuro dell’Italia che quello della nostra regione. Con i loro personalismi stanno dimostrando agli elettori che la loro principale preoccupazione è quella dell’attaccamento alla poltrona senza un minimo di coerenza. Annunciano una probabile scissione. E da cosa? Chi non lotta affinché il centrodestra esca vincente da questa tornata elettorale non può, di certo, considerarsi componente di questa coalizione tanto da dettarne l’agenda politica. La minaccia di scissione, peraltro, viste le percentuali esigue dei singoli cespugli per una vittoria alle regionali presuppone il loro appoggio ad altra forza politica oggi in competizione con il centrodestra.

Ciò evidenzia maggiormente il completo disinteressamento di chi oggi pone ultimatum ai problemi dei molisani e ad un possibile rilancio di questa Regione.

La politica non si fa con le minacce ma con il dialogo, con l’impegno verso i cittadini e con la coerenza verso un modo di agire che porti alla crescita di un territorio e non allo sbando.”

