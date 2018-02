Fazio replica a Salvini: ospite di ‘Che tempo che fa’ sarà Silvio Berlusconi

Arriva immediata la replica di Fabio Fazio, noto conduttore della trasmissione ‘Che tempo che fa’, al segretario della Lega Matteo Salvini che oggi in visita a Campobasso, in occasione del suo tour elettorale, ha dichiarato: ” Non mi risparmio, andrò in televisione ovunque mi invitino tranne da Fazio perché mi sta sulle palle. Ho detto palle, mi pento e mi dolgo perché siamo in Quaresima. Ma visti i milioni di euro che si prende di stipendio che si prendono, mi girano le palle a pensare ad uno stipendio così per un personaggio del genere”. Una vera e propria stoccata al vetriolo all’indirizzo di Fazio quella del leader della Lega e alla quale la produzione del programma in onda su RaiTre risponde con una nota: “In data 4 febbraio ‘Che tempo che fa’ si è rivolta al portavoce di Forza Italia (in quanto gruppo maggioritario della coalizione di centrodestra) chiedendo di individuare il rappresentante che sarebbe stato ospite della puntata del 18 febbraio: se Silvio Berlusconi, Matteo Salvini o addirittura insieme, come da loro stessi richiesto. Dopo una lunga attesa, in data odierna, ci è stata comunicata la decisione di invitare lo stesso Berlusconi”.

Pertanto, secondo quanto si apprende, sarà il leader di Forza Italia l’ospite che rappresenterà il centrodestra in studio da Fazio secondo quanto previsto dalla produzione che invita i candidati dei tre maggiori schieramenti politici nelle tre domeniche che precedono il voto. E sono questi ad indicare i candidati rappresentanti che saranno ospiti della trasmissione.

