Fasi nazionali calcio a 11, il Mirabello al settimo posto

CAMPOBASSO – La società del presidente Sulmona e allenata da Carmine Spicciati, Grandi Calciatori Mirabello, alla sua prima partecipazione alle fasi nazionali di calcio ad 11 open solo per una rete di differenza (classifica avulsa) non si è classificata al secondo posto nella fase a gironi con l’opportunità di giocare la finalina per il terzo e quarto posto. Ma la dirigenza ed i calciatori sono estremamente soddisfatti sia perché su quattro gare due le hanno vinte e sia per l’esperienza acquisita in questi giorni.

