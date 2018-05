Falla sulla condotta idrica, niente acqua in Contrada Cigno a Ururi

URURI. Come se non fosse bastata la recente emergenza idrica, a creare nuovi grattacapi alla comunità di Ururi e al suo comune ci ha pensato, nel pomeriggio di oggi, la rottura della condotta idrica in Contrada Cigno. Per consentire i necessari interventi di riparazione, tempestivamente predisposti dalla struttura comunale, è stata predisposta la chiusura della condotta idrica in quel tratto. I tecnici del Comune assicurano tutto l’impegno per evitare che il disagio si prolunghi ulteriormente.

