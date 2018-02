Facciolla replica a Di Maio: “No iscrizioni a mio carico. Aperto a un confronto pubblico sul Molise”

Dopo la lista degli ‘impresentabili’ resa nota da Luigi Di Maio, in una campagna elettorale sicuramente infuocata, il candidato grillino ci va giù duro. Sembra, infatti, sia impegnato a fare le pulci ai suoi avversari alla conquista di uno scranno in Parlamento. Nell’impietoso elenco compaiono anche Iorio, candidato per il centrodestra al Senato per l’uninominale e Vittorino Facciolla, in corsa per l’uninominale alla Camera con il centrosinistra. Di Maio così parla con riferimento all’ex presidente “è stato condannato qualche giorno fa dalla corte d’appello di Campobasso a 6 mesi di reclusione per abuso d’ufficio e a un anno di interdizione dai pubblici uffici»; mentre con riferimento al’assessore regionale all’Agricoltura tuona “è indagato nell’ambito di un’indagine sui Peu (Progetti Edilizi Unitari), fondi per la ricostruzione post sisma in Molise. Lui ha parlato di atto dovuto”. Quest’ultimo in particolare non le manda certo a dire e risponde alle dichiarazioni del candidato premier grillino con un lungo post direttamente dalla sua pagina Facebook: “Luigi Di Maio, in arte Gigino o’ webmaster, mi inserisce insieme a Michele Iorio nella lista degli impresentabili. Capisco che per uno che ha grandi difficoltà a distinguere un congiuntivo da un condizionale sia assai difficile, se non impossibile, conoscere la differenza tra indagato, imputato e condannato. Ed allora, riferisco a Gigino, che il sottoscritto, non è mai stato condannato, non è mai stato imputato e, probabilmente, non è neppure indagato. Nel dicembre del 2017 infatti ho avanzato istanze alle procure di Campobasso e Larino, al fine di conoscere se vi fossero delle iscrizioni a mio carico: la risposta della Procura di Campobasso è stata tempestiva ed ha escluso iscrizioni, quella di Larino non mi viene ancora consegnata nonostante siano trascorsi oltre 2 mesi. In ogni caso, essendo il sottoscritto candidato su un collegio uninominale, invito Gigino o per esso il candidato 5 stelle sul mio collegio, Antonio Federico, che certamente accetteranno, ad un confronto pubblico sui temi nazionali che interessano il Molise, così da evitare scientifiche divagazioni. Da ultimo, voglio sottolineare che tra i candidati del Movimento 5 stelle è difficile trovare indagati semplicemente perché, a differenza dei tantissimi candidati Pd che ogni giorno si misurano nell’amministrazione degli enti ai diversi livelli istituzionali, il legislatore nazionale non ancora prevede il reato di apologia della playstation! PS Gigino il Molise è questo”. Così Facciolla respinge le accuse al mittente con tanto di foto del Molise.

