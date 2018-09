Fabio Emanuele vince il Maxislalom di Roccadaspide

E’ decisamente un finale di stagione esaltante per Fabio Emanuele. Dopo il terzo posto di Garessio nella gara valida per il campionato italiano, il driver della Campobasso Corse, a bordo della fida Osella Pa 9/90 si è aggiudicato il Maxislalom Roccadaspide, in provincia di Salerno (gara valida come Trofeo d’Italia Centro Sud) superando in maniera brillante l’agguerrita concorrenza.

Nella salita di ricognizione il più veloce è Venanzio (Radical) che totalizza 164 punti. Emanuele è subito dietro (166,68). Terzo si piazza Vinaccia (166, 68). Nella prima manche ufficiale della gara Emanuele stampa il miglior tempo (164,92 punti) con alle spalle Castellano (167,64) e Miglionico (169,27). Il dominio del pluri campione italiano di specialità prosegue anche nella seconda salita. I 165,38 punti totalizzati permettono al molisano di essere nuovamente davanti a tutti. Nella classifica parziale Castellano (167,95 punti su Chiavenuto Suzuki) e Vinaccia (174,55) completano il podio con il tempo di quest’ultimo maggiorato di dieci secondi a causa di una penalità. Nella classifica generale della gara comanda sempre Emanuele con sul podio anche Castellano e Miglionico. Questa è anche la classifica finale della corsa

«Sono felice per questa affermazione – spiega il driver campobassano all’arrivo – c’era un’agguerrita concorrenza e sono riuscito a stare davanti a tutti. La macchina ha risposto ancora una volta alla grande. E’ stata una bella gara, combattuta e avvincente».