Fa sparire una multa da 25mila euro, arrestato sottoufficiale della Capitaneria

Le ipotesi di reato a loro carico sono di “falso per sottrazione o occultamento”. I militari della Capitaneria di Porto di Termoli in collaborazione con i colleghi della tenenza della Guardia di Finanza di Larino hanno tratto in arresto un sottoufficiale della Capitaneria di Porto e un commerciante del settore ittico. Stando alla ricostruzione fornita in conferenza stampa dal Procuratore di Larino, Antonio La Rana che ha coordinato le indagini, il militare avrebbe fatto sparire tre atti: il verbale di accertamento, quello di sequestro e l’ingiunzione di pagamento che erano stati emessi nei confronti del commerciante beccato con 168 chili di pesce sottomisura. “La spinta all’indagine è partita direttamente dalla Capitaneria – ha affermato La Rana – non appena si sono accorti di quello che era successo hanno iniziato una serie di accertamenti al termine dei quali c’è stata una scrematura del personale operante all’interno della sede competente. Successivamente sono stati incrociati i dati e si è arrivati alla definizione del soggetto”. L’uomo stando ai primi accertamenti non avrebbe rapporti o legami personali con il commerciante che è finito con lui agli arresti domiciliari. “L’indagine però va avanti. Al momento ci sono altre tre persone indagate a vario titolo per omissione rivelazione del segreto di ufficio e corruzione. Sulla loro posizione si stanno ancora effettuando degli accertamenti”. Al momento commerciante e sottoufficiale sono agli arresti domiciliari. Per il militare potrebbe scattare anche la sospensione dal lavoro.

