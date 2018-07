Fa la spola tra le strutture sanitarie per una diagnosi e un intervento, il racconto di un’isernina

Quattro mesi fa quando la paziente, accusando forti difficoltà respiratorie, si era rivolta a diversi centri. Ne aveva ricevuto diagnosi diverse, tra le quali quella di ‘polmonite attinica’, essendo stata operata in passato di tumore al seno. Un’altra diagnosi parlava di ‘fame d’aria e blocco del polmone destro’. Cosa per la quale l’isernina era poi stata ricoverata per quattro giorni, al seguito dei quali le era stato consigliato un consulto con uno specialista abruzzese. Si trattava dello stesso specialista, ha sottolineato la donna, a cui si era già rivolta precedentemente e che si era limitato, racconta la paziente, ad analizzare gli esami di Tac e Pet. Intanto per la donna nessun miglioramento, fino al- l’intervento di una dottoressa molisana, Cristiana D’Ambrosio, che la mette in contatto con un’equipe specializzata di una struttura sanitaria di Monza. Una volta giunta in Lombardia, la paziente viene visitata dal dottor Marco Scarci, dirigente dell’Unità operativa complessa di Chirurgia toracica, direttore del Congresso della società europea di Chirurgia toracica, nonché collega di specializzazione della dottoressa D’Ambrosio. Dopo aver accolto e visitato l’isernina, il dottor Scarci ha disposto nello stesso giorno il ricovero e l’operazione urgente, con una diagnosi di tumore al polmone. Poi l’intervento, eseguito con un’innovativa tecnica mini-invasiva che ha consentito alla paziente di essere dimessa il giorno successivo. Davanti alla donna isernina si snoda ora un percorso non certo facile di paziente oncologica, ma è riuscita a capire di quale patologia soffrisse e ad intraprendere un iter chirurgico e terapeutico. Questo, rimarca, grazie alla dottoressa D’Ambrosio e al dottor Scarci, verso il quale la donna rivolge parole di ringraziamento. In chiusura della lettera inoltrata alle testate giornalistiche, l’isernina scrive: “Alla fine del tunnel si può trovare la luce, e la mia luce si chiama Marco Scarci”.