Ex mattatoio ridotto ad immondezzaio e dormitorio (VIDEODENUNCIA)

CAMPOBASSO

L’area dove un tempo sorgeva il mattatoio comunale è, come noto, completamente abbandonata. Non tutti, però, hanno contezza di quello che c’è all’interno e anche in parte all’esterno di quello spazio. Cumuli di immondizia fanno bella mostra tra le vecchie tute degli operai di quello che era conosciuto come il ‘macello’ di Campobasso. Un’area che potrebbe essere riqualificata, rientrando nei progetti del cosiddetto bando per le periferie. Che, però, come noto, è stato bloccato dal governo nazionale. Il Quotidiano ha deciso di mostrarvi lo stato di quell’area attraverso un’inchiesta con immagini esterne ed interne.