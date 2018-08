Ex Ittierre ancora senza mobilità, Mazzuto: “Aspettiamo certificazioni Inps”

ISERNIA. Ancora ferma al palo la questione della mobilità Ittierre. Sono centinaia i lavoratori dell’ex industria tessile di Pettoranello che, ormai dal mese di luglio, non hanno più nessuna forma di sostegno economico. Eppure il Governo centrale aveva autorizzato la regione Molise ad erogare il pagamento di altri cinque mesi di mobilità in deroga. Per far sì che ciò diventi realtà si stanno battendo i sindacati, con in testa Francesco Di Trocchio della Cisl, e la consigliera regionale isernina Filomena Calenda ha portato il caso in Consiglio regionale, ottenendo la votazione di un ordine del giorno. Tuttavia, non c’è ancora lo sblocco dei pagamenti. E a ciò si aggiunge anche un altro aspetto: quello del conguaglio del 40% delle competenze arretrate a tutti gli ex Ittierre, anch’essi fermi. A ritardare le soluzioni i tempi e gli iter della burocrazia, ma intanto ci sono tante famiglie isernine e non solo che devono fare i conti con la spesa da fare tutti i giorni. Circa lo sblocco del pagamento delle cinque mensilità di mobilità in deroga, è stato chiesto quale sia il punto della situazione all’assessore regionale al Welfare e alle Politiche sociali Luigi Mazzuto. Che, dicendosi ottimista “per natura” ha risposto: “Siamo in continuo contatto con il Ministero e stiamo lavorando con l’Inps per quello che riguarda i dati che dovevano essere immessi dalla struttura regionale. Questo è stato fatto, e quindi aspettiamo semplicemente le certificazioni dell’Inps per poi dare corso a quello che è un processo già scritto. E che quindi darà le risposte auspicate”.

