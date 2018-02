Ex cantonieri: “Siamo certi, è possibile stabilizzare tutte e 33 le unità part-time”

ISERNIA. Gli ex operai cantonieri della provincia di Isernia sono “stanchi di aspettare” e, in attesa del tavolo stabilito con il Presidente della Regione Molise e con gli esponenti di Via Berta, unitamente al Comitato Operaio “Osvaldo Pallotta” e al loro rappresentante sindacale Feliciantonio Di Schiavi, si dicono pronti a presentare la loro soluzione definitiva dopo un attento studio dei dati ricavati dalle diverse delibere, presenti sul sito della Provincia, con riferimento alla vertenza di stabilizzazione che tiene banco da tempo ormai. A comunicarlo è il Partito Comunista dei Lavoratori Molise che in una nota precisa che l’accurata analisi documentale effettuata evidenzia come sia “possibile stabilizzare tutte le 33 unità part time operaie adibite alla funzione fondamentale della viabilità e piano neve per gli oltre 870 Km di strade, già con il piano del fabbisogno 2018/2020”.

“Nonostante che la Provincia non ci abbia ancora fornito tutti i dati richiesti, siamo riusciti ad estrapolarli dal sito obbligatorio delle delibere e ad analizzarli sia pur con fatica; con la piattaforma – che depositeremo al tavolo – dimostrando tutto dati alla mano”, precisa il PCL Molise.

“Tra l’altro rileviamo – si legge ancora nella nota – una pianta organica squilibrata, ad esempio su mansioni amministrative di staff e ”paradirigenziali”, penalizzando la parte operaia per le funzioni realmente fondamentali che invece è quasi inconsistente. Siamo riusciti in ogni caso a superare tutti i soliti tagli e vincoli antioperai e antisociali pur posti dalle norme governative capitalistiche (Legge di stabilità 2018 e “Legge Madia”), che comunque vanno rimossi e sostituiti con norme che si calano nelle realtà territoriali concrete. Ed infatti tra i limiti assunzionali ordinari previsti dai commi 844-845 art.1 della Legge di Bilancio 2018 e le risorse aggiuntive in deroga previste dall’art.20 del D.Lgs 75/2017 – precisano – la Provincia di Isernia ha comunque acquisito un margine assunzionale, ovviamente solo per tale procedura speciale di stabilizzazione, pari al costo di 37 unità part time al 50% cat. B3, dunque ben oltre le 33 da stabilizzare da noi rivendicate.”.

Ci va, quindi, giù duro il Partito Comunista dei lavoratori che “non ci sta più alle solite scuse” e, infatti, avverte: “Se cercheranno di avventurarsi in fuorvianti esposizioni di dati che contrastano con quelli desunti dalle loro stesse deliberazioni, annunciamo sin da ora che siamo pronti a respingere con forza il tentativo al mittente, con ogni tipo di azione politica, sindacale e tecnico-legale.”

Pertanto, gli operai si mostrano irremovibili e al prossimo tavolo si aspettano di avere sicuramente ‘concretezza’ per questo ribadiscono: “Chiederemo di procedere una volta per tutte alla stabilizzazione di questi operai, senza più accampare alcun cavillo o pretesto, essendo di vitale importanza risolvere il problema della carenza di personale qualificato per il settore della manutenzione e della sicurezza in materia di viabilità provinciale oggi poste a repentaglio. Ribadendo, tra l’altro, che eventuali privatizzazioni, oltre al dramma sociale di lasciare disoccupati trentatré lavoratori e disperdere un qualificato ed elevato patrimonio professionale, comportebbe inefficienze, opacità e sprechi già evidenziati separatamente. E non dimentichiamo l’importanza di queste battaglie operaie che – si conclude nella nota – ancorché parziali e locali, aggiungono comunque il proprio contributo alla prospettiva di un governo dei lavoratori, unico in grado di evitare che cricche e camarille varie, i comitati esecutivi della borghesia come li chiamava Marx, continuino a gestire la cosa pubblica per l’arricchimento di pochi a spese del resto della società e della classe operaia.”

Al momento il sito della Provincia di Isernia non risulta attivo, a renderlo noto è il coordinatore regionale del PCL Molise Tiziano di Clemente con un post sul suo profilo Facebook: “Strana cosa: il sito della Provincia di Isernia non si apre; stavamo finendo di studiare gli atti dal sito (già insufficienti) per la vertenza di stabilizzazione dei cantonieri…”.

