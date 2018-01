EVENTI – Sting jazz trio, sabato al Blue Note

Continuano gli appuntamenti con il week end del Blue Note che propone in ogni serata qualità e divertimento. Deliziose specialità da gustare, con piatti sfiziosi e una cucina aperta ad ogni desiderio. Non mancherà la buona musica proposta dagli artisti che, da sempre ormai, sono un prestigio assoluto del locale. Questo sabato già dalla cena e a seguire si esibirà in concerto il trio jazz Sting che eseguirà le cover più famose dell’amato cantante.

A seguire la musica in consolle continuerà con la selezione musicale del dj. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp