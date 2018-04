EVENTI – Rock, a ‘Le Cave’ torna il Bruce Springsteen live show

Isernia, torna il Bruce Springsteen Live Show. Dopo il successo del concerto dello scorso settembre, e viste le richieste del pubblico, viene riproposto l’evento, in una versione riveduta e corretta, con il supporto del Cadillac ranch.

A tributare l’omaggio al ‘Boss’ saranno i ‘Blood Brothers’, affermata band toscana di successo internazionale, già protagonista della scorsa edizione ed ormai affiatata ‘amica’ del Molise.

La principale novità della seconda edizione, che si terrà il prossimo 24 aprile, sarà la special guest ‘San Quentin Trio’, conosciuta band locale che propone la musica di Jonny Cash. La seconda edizione del ‘Rock’n’roll Night Live’ si terrà presso il locale ‘LeCave’ a Isernia, dove per l’occasione saranno presenti punti di ristoro Street Food e parcheggio dedicato ai bikers.

Presenti la ‘Hot Caddy Dog’ per il vero american Hot dog e l’airstream dei ragazzi di ‘Garage Street Food’, per chi preferisce il cibo rigorosamente made in Molise. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 19:00, mentre l’inizio del concerto è fissato alle 20:30. In tutto cinque ore di Rock.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp