EVENTI – Premio ‘Creatività negli Iblei’ Protagonista l’associazione ‘SM’ART’

L’associazione artistico-culturale isernina ‘SM’ART-l’arte sm!’ è stata protagonista, in Sicilia, del ‘Premio Internazionale Creatività negli Iblei’ 2018. Un impegno che spaziato dal supporto organizzativo alla stesura del testo critico, e che ha visto anche la presentazione di otto artisti molisani che hanno esposto le proprie opere nell’Auditorium ‘San Vincenzo Ferreri’ a Ragusa.

Il concorso artistico, che prende il nome dall’altopiano siciliano dei Monti Iblei, è stato caratterizzato da una mostra collettiva che ha ospitato trenta artisti, innanzitutto siciliani, con una partecipazione speciale del Molise. Nelle sale dell’Auditorium ragusano, gli artisti hanno esposto le proprie opere su invito dell’Accademia internazionale Città di Roma, ente organizzatrice del premio, con il patrocinio del comune di Ragusa e dell’Unesco.

Il tutto coordinato da Maria Ventura, per gli artisti siciliani, e Antonio Pallotta, per quelli molisani.

Su trenta, sono stati otto gli artisti provenienti dal Molise. Ovvero Arturo Beltrante, Mariagrazia Colasanto, Manuel Malatesta, Roberto Melfi, Alex Succi, Cristina Valerio, Enzo Valerio e Antonio Pallotta. Inoltre Gioia Cativa, critico ‘in house’ dell’associazione culturale Sm’art, insieme al professor Salvatore Parlagreco, ha curato l’edizione critica di ciascun’opera presentata, oltre a ricevere una targa celebrativa per l’impegno elargito.

La compagine è stata assemblata da ‘SM’ART-l’arte sm!’, l’associazione pentra che da anni lavora nella valorizzazione dell’arte molisana. “Una collaborazione significativa da parte dell’associazione per incontrare altre realtà e proseguire nell’attività di promozione del territorio – spiega il presidente di ‘SM’ART-l’arte sm!’, Antonio Pallotta – Dopo l’importante presenza alla 57esima Biennale di Venezia, ‘SM’ART’ arriva in Sicilia, precisamente nella città di Ragusa, per rappresentare di nuovo l’arte della nostra regione al Premio Internazionale Creatività Negli Iblei 2018″.

Ad accoglierli, un gruppo di artisti siciliani: Silvana Amarù, Teresa Rizzo, Silvana Boccadifuoco, Daniela Cannia, Rosalba Carlino, Guido Cicero, Aurora Coppolino, Angelo Criscione, Rosanna Criscione, Veronica Diquattro, Salvatore Farruggia, Maria Giacobbe, Claudio Guadagna, Francesco Gurrieri, Emanuela Iemmolo, Sara Occhipinti, Anna Ottaviano, Angela Sarchiello, Claudio Schembari, Donata Scucces, Cinzia Sipala e Maria Ventura. All'incontro e alla premiazione erano presenti le istituzioni con Federico Piccitto (sindaco della Città di Ragusa), l'architetto Calogero Rizzuto (soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Ragusa) e gli accademici Giovanni Maggi (presidente Accademia internazionale città di Roma) e Stefano Di Marino (vicepresidente Accademia internazionale città di Roma).