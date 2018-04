EVENTI – Miriam Di Benedetto delizia la giuria alla ‘Coffee Competition’

E’ Miriam Di Benedetto, studentessa della IV C all’Ipseoa di Vinchiaturo, una delle vincitrici della decima edizione di Coffee Competition, la rassegna di caffetteria che dal 2009 porta centinaia di ragazzi, provenienti da ogni angolo d’Italia, a confrontarsi nella preparazione di un ottimo espresso (cosa tutt’altro che semplice), cimentarsi in pasticceria e vestire i panni di barman per realizzare cocktail sopraffini.

Per l’edizione 2018 la rassegna si è arricchita di una quarta categoria: Latte Art, che in parole povere chiama i competitors a sfidarsi a colpi di cappuccino, preparati e decorati seguendo le tecniche del free pouring ed etching. E’ proprio qui che Miriam Di Benedetto ha ‘sbaragliato’ la concorrenza, conquistando l’interesse della giuria, colpita dalla maestria con cui la studentessa dell’Alberghiero di Vinchiaturo è riuscita a realizzare non uno, ma ben due cappuccini decorati con l’immagine di un cigno.

Gli esperti hanno sottolineato la difficoltà di replicare una decorazione mantenendo gli stessi standard e riproducendo un disegno con le identiche caratteristiche. Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Umberto Di Lallo, nonché dai docenti Bruno Di Benedetto e Patrizia Niro, professoressa quest’utlima che ha preparato al meglio Miriam, abile a superare i suoi colleghi arrivati da Lazio, Campania e Abruzzo. La manifestazione, che si è svolta ad Anzio giovedì 12 aprile – sotto la guida della Cubacafè e della dottoressa Mingiacchi – richiama ogni anno l’attenzione di importanti marchi, che omaggiano i concorrenti con prestigiosi premi: tra questi c’è il ‘Latte Art Kit’ che è andato di diritto a Miriam, oltre ad una meritata coppa, nonché una macchinetta ed una fornitura di cialde, recapitata all’Ipseoa di Vinchiaturo, insieme ad una targa ricordo.

A valutare i ragazzi una giuria sensoriale ed una giuria tecnica di esperti che, esaminati i lavori presentati, ha decretato i vincitori delle quattro categorie in gara. Ancora una volta il gioco di squadra, la collaborazione e lo spirito d'iniziativa che docenti e studenti mettono in campo è risultato il mix vincente di quest'esperienza, a cui hanno preso parte anche altri due alunni dell'Alberghiero, Annamaria Testa (categoria espresso) e Lorenzo di Carlo (cocktail), sostenuti e preparati dalla professoressa Gizzi.