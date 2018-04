EVENTI – Luigi Farinaccio, vetrina romana per il cantautore molisano

Un nuovo concerto in programma per il cantautore molisano Luigi Farinaccio con il suo “Tempo imperfetto” tour 2018. L’appuntamento è per sabato 14 aprile a Roma allo “ZooBar”, Club consolidato per la sua ricca programmazione musicale, situato nel cuore di Montesacro, in Via Bencivenga 1, Roma.

L’artista molisano Luigi Farinaccio è tra i 52 artisti che si contenderanno il Premio Web Social Emergenti 2018 “Voci per la libertà – Una Canzone per Amnesty International”, riservato agli artisti che per primi si sono iscritti alla 21° Edizione della manifestazione. Per sostenerlo è sufficiente cliccare sulla video canzone e lasciare un Like all’interno del video non sotto al post!

Le canzoni pervenute possono essere conosciute, ascoltate e votate direttamente online dagli utenti del web. Oltre a questo, gli artisti hanno visibilità anche all’interno dei canali social di Voci per la Libertà. Ci sono 2 modi per votare gli artisti che partecipano al Premio Web Social ed è possibile usarli entrambi per fare in modo che l’ artista preferito vada direttamente alle fasi finali del concorso. Si accede alla pagina dedicata al premio, si ascoltano almeno tre brani e si vota il proprio artista preferito!

Oppure è sufficiente entrare nella Pagina Facebook, cliccare nella sezione video, ascoltare i brani della playlist Premio Web Social 2018 e mettere i Like. Le preferenze raccolte sul sito vanno a sommarsi ai “mi piace” collezionati dalle ‘video-canzoni’ inserite nella pagina Facebook del festival. Per votare l’artista preferito, si ha tempo fino a mercoledì 18 aprile alle ore 18,00. L’artista o il gruppo che colleziona più voti grazie ai visitatori del sito e della pagina Facebook avrà la possibilità di accedere di diritto alla fase finale del concorso che si terrà a Rosolina (Ro) dal 19 al 22 luglio 2018.

Il vincitore del Premio Web Social parteciperà di diritto alle semifinali del concorso e gli sarà riservato un pacchetto di servizi promozionali offerto dal Mei (Meeting degli Indipendenti).

L'Associazione Culturale Voci per la Libertà è la promotrice di innumerevoli iniziative, prima tra tutte lo storico festival Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty, promosso assieme ad Amnesty International Italia con lo scopo di promuovere la Dichiarazione universale dei diritti umani attraverso la musica dei grandi big e degli emergenti. Dal 2017 il nuovo cartellone artistico Arte per la Libertà un grande festival diffuso, capace di sensibilizzare al tema dei diritti umani attraverso tutta l'arte.