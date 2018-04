EVENTI – La Pagliara Maje Maje, un’edizione storica e ricca di appuntamenti

Il primo maggio torna l’appuntamento della Pagliara Maje Maje. Il cono ricoperto di fiori, fave ed erba, a partire dalle ore 10:00, attraverserà le strade del paese in segno propiziatorio – fanno sapere gli organizzatori – Ad accompagnare la sfilata non solo le signore del paese che, da balconi e finestre, gettano dell’acqua sulla Pagliara ma anche i bambini vestiti con abiti tradizionali, i turisti e il suono della ‘scupina’. Dopo tanti anni, infatti, nel paese alle porte di Campobasso torna la piccola zampogna di canna che in passato ha reso famoso il Molise in Europa e nel mondo, ma che si è estinta con la morte dei costruttori di Fossalto.

A ridarle vita è stata l’Associazione Culturale “L’Ancia Sannita” allo scopo di far rinascere uno strumento appartenente alla tradizione molisana e fossaltese.

Grazie al lavoro della Pro-Loco “E. Cirese”, la giornata avrà anche di altri appuntamenti.

Dopo la sfilata del cono ricoperto di fiori – chiude la nota – ci sarà la degustazione della lessima, un piatto tradizionale fatto di legumi e cereali, mentre alle ore 16 la piazza del paese sarà invasa da bolle di sapone, trampolieri e burattini per poi lasciare spazio alla Band Cor a Cor. Quello pensato dai giovani della Pro-Loco è un mix tra tradizione e presente in grado di soddisfare ogni gusto.

