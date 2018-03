EVENTI – La ballerina Mastandrea presto in Molise nello show di Marcella Bella

Grande show quello di Marcella Bella che approda ad Isernia il 7 aprile all’ Auditorium Unità d’Italia riportando nella sua amata terra la pregiata ballerina molisana Emanuela Mastandrea.

Conosciuta per il suo grande talento ricordiamo Emanuela per i numerosi eventi televisivi che la vedono protagonista dei palchi più importanti d’Italia.

La sua passione per la danza nasce all’età di quattro dove inizia i suoi studi a Campobasso presso la Scuola Arte Balletto di Annalisa Astorelli. Prosegue la sua formazione all’età di 18 anni presso l’Accademia Naionale a Roma con le maestre Clarissa Mucci ed Elsa Piperno, nota quest’ultima per aver istituito, grazie al suo entusiasmo, un vero e proprio centro, non solo di produzione ma anche, di animazione e promozione della “Modern Dance”.

https://www.facebook.com/NewBalletScuolaDanza/videos/2066017920078384/

Emanuela comincia la sua carriera da ballerina affiancando Giorgio Albertazzi nella compagnia ‘Balletto 90’ con balli Tribal Jazz; ‘Domenica In’ nel corpo di ballo di Lorella Cuccarini e al teatro Brancaccio come prima ballerina nel musical ‘Qui comando io’ con il famoso ballerino Alex La Rosa.

Nel 2007 è ballerina e coreografa nella Compagnia delle stelle al Teatro Sistina e poi ancora protagonista di numerosi eventi televisivi.

Attualmente la ballerina sostiene la direzione tecnica insieme ad Alex La Rosa con la direziona artistica di Franco Miseria, della Scuola di danza e musical New Ballet a Roma.