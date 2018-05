EVENTI – Il Conservatorio Perosi in scena al Teatro Savoia

CAMPOBASSO. Si è tenuta questa mattina presso il Conservatorio Lorenzo Perosi la conferenza stampa del direttore Lelio Di Tullio, il Presidente Giordano, il maestro Castriota Skander e la professoressa Daniela Terreri. Grande interesse e partecipazione da parte degli allievi per la presentazione della prossima opera lirica del 7 e 8 maggio. In scena per l’anno Pucciniano saranno eseguite le opere del Tabarro e Suor Angelica rivisitate in chiave moderna con creatività e densità melodiche. Il Conservatorio continua a presentare la sua grande produzione di prestigiosi spettacoli che arricchiscono il pubblico molisano.

S.M.

