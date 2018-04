EVENTI – “Giose & Giose”, questa sera in via Muricchio

Nell’ambito della Rassegna OFF 6, si terrà questa sera alle ore 21:00 presso la Sala Alphaville – Ex ONMI, in Via Muricchio, 1 a Campobasso lo spettacolo “Giose & Giose”.

Esibizione aggiornata di “L’Angelo e il ragazzo” che andò in scena nel 1998 con due interpreti d’eccezione: l’attore e regista Pierluigi Giorgio e lo scrittore e poeta Italo-americano Giose Rimanelli. Due artisti che, partendo dalle loro origini molisane, hanno girato il mondo, sempre con lo sguardo alto verso l’infnito e il cuore ben radicato nella loro piccola regione.

Il Recital-spettacolo, in onore e memoria dello scrittore italo-americano nativo di Casacalenda (CB), ripercorre la vita e la letteratura rimanelliana. E’ interpretato e diretto da Pierluigi Giorgio, affiancato in scena da Francesco Vitale e due cantanti/musicisti, Alessia D’Alessandro e Giorgio Lombardi che interpretano alcune canzoni dello stesso Rimanelli. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp