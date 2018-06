EVENTI – ‘Ferridea Color’, un 24 giugno pieno di musica, arte e fai da te

Il 24 giugno prossimo si celebra la festa del colore da Ferridea Color. Il punto vendita di riferimento di vernici per edilizia e industria, ferramenta, giardinaggio e fai da te, vi aspetta in Contrada Colle delle Api 176/A a Campobasso (nei pressi del Decathlon), a partire dalle 10, per trascorrere un’intera giornata all’insegna del divertimento e della creatività. Luciana Pistilli e il personale Ferridea saranno lieti di ospitarvi nel loro showroom del colore dove sarete voi i protagonisti.

Tanti, infatti, sono gli eventi in programma: la possibilità di assistere alla realizzazione di un’opera di street art e per gli amanti del fai da te sarà possibile prendere parte a un corso di restauro di sedie, mentre per i più creativi saranno messi a disposizione dei pannelli sui quali sarà possibile dipingere e immergere così mani, cuore e testa nelle più svariate tonalità di colore. Il tutto animato da un sottofondo di musica dal vivo che non guasta mai.

Un’occasione di divertimento ma soprattutto per capire qualcosa in più su colori, vernici e tanto altro, aperta a tutti: famiglie, giovani e meno giovani, artisti esperti e amatoriali. E, perché no, magari approfittarne per chiedere anche qualche consiglio su come tinteggiare gli interni della propria abitazione senza andare in crisi con l’accostamento dei mobili, oppure su come ridare lustro agli esterni della propria casetta in campagna scoloriti dall’inverno.

Il team Ferridea sarà a vostra disposizione per indirizzare al meglio la vostra scelta sul colore che più vi piace. Non resta allora che segnare in agenda questo speciale appuntamento per trascorrere una domenica diversa all'insegna del colore. Ferridea Color vi aspetta!