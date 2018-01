EVENTI – Erica Petti Trio nell’Epifania del Blue Note

Ancora un grande appuntamento al Blue Note per concluedere queste feste che hanno accompagnato e fatto divertire ogni week end i numerosi ospiti del locale. Tante le sorprese e grande qualità hanno caratterizzato lo scorso 2017 con artisti speciali e musica sempre al passo con le richieste di chi ama divertirsi. Non sono mancati i riconoscimenti ottenuti dalla formidabile cucina che il Blue Note ormai propone ogni week end ai suoi invitati stupendoli con menù sfiziosi e sempre gustosi.

Continuano le novità per questo 2018 che prepara il palco al Trio di Erica Petti che si esibirà sabato 6 gennaio durante la meravigliosa cena da degustare.

Erica, nata a Forlimpopoli, inizia a studiare canto moderno all’età di 21 anni, e nel 2014 partecipa a “Voci Nuove” di Castrocaro arrivando ai quarti di finale.

Nel corso della sua carriera partecipa a diversi concorsi giungendo alle fasi finali e guadagnandosi spesso il primo o secondo premio.

Da circa 3 anni nutre una forte passione per la Black Music (funky, blues, soul), dalla quale è nata la band “Hard Times”.

Attualmente Erica ha pubblicato con la Casa Discografica PMS Studio il suo primo singolo “Free Spirit”.

Ancora animazione e dj set a seguire per festeggiare insieme la bizzarra Epifania.