EVENTI- “E a vincere il 4° posto di questa competizione è Federico Silvestri!”

di Federico Silvestri

Incredibile, ce l’avevo fatta!

Era il 24 marzo 2018 e qualcosa si stava muovendo. Ho iniziato a leggere il nuovo capitolo della mia vita, proprio in quelle ore, al Mediashow Melfi (Basilicata).

La competizione delle ‘Olimpiade Internazionale della Multimedialità’ era basata su una traccia inviata dal MIUR la mattina stessa della gara, durante la quale, nelle otto ore a disposizione, si doveva creare un prodotto video nel quale fosse illustrato nel migliore dei modi il tema proposto per la sfida.

Era tutt’altra storia! Un conto era realizzare dei video per amici, per gioco, e un conto era realizzare un video dal quale non si poteva più tornare indietro, in quanto dopo le otto ore la partita si chiudeva. Era in ballo qualcosa di importante per chi, come me, vuole buttarsi nel mondo del videomaking.

Il tema emanato dal Ministero era sulla gravità delle ‘fake news’ che oramai imperversano sul web ed è sempre più difficile distinguerle. Subito dopo aver letto la traccia, ero convinto che avrei incontrato molte difficoltà nello sviluppo di questa, ma non è andata così. Non appena accesa la videocamera, ho ripensato alla recente esperienza di Alternanza Scuola Lavoro affrontata con il mio Istituto ‘L. Pilla’ di Campobasso, presso ‘Il Quotidiano del Molise’, durante la quale abbiamo trattato lo stesso tema per la creazione di articoli di giornale. Facendo capo a queste informazioni sono stato agevolato nella realizzazione del video. Di conseguenza devo ringraziare la nostra tutor Sara Mariano che ci ha incuriosito nella scoperta del giornalismo. Nello stesso frangente in città, stava prendendo vita il gruppo noto come HIP-HOP MOLISE che nasce per promuovere cantanti e artisti vari che, in questa realtà, hanno difficoltà ad emergere. Spesso si sono riuniti per dare vita a ‘battle’ dove ci si sfida a suon di musica e ad avere la meglio è colui che riceve l’applauso più forte.

L’idea nasce da tre ragazzi di Campobasso, Dorel Zizzo Messina, Valerio Frenna ed Emanuele Coppola. Nessuno dei tre si sarebbe immaginato questo successo considerando che è nato tutto nel bagno della scuola!

Riscontrando pochissime difficoltà per farsi un nome, hanno iniziato a collaborare con artisti locali giovani e vogliosi di far capire che il Molise non solo esiste ma resiste.

Sono stati gli stessi che nella notte del 14 aprile hanno animato con un contest la serata dell’Invidia Show Club, riscuotendo molto successo regalando emozioni a tutti i presenti. Qui torno in scena, infatti qualche sera prima insieme ad altri aspiranti video maker, realizzando un video che immortalava una battle improvvisata lungo il corso di Campobasso.

Numerose le persone che ci hanno seguito e quasi tutte incredule del fatto che un gruppo di ragazzi fosse stato in grado di creare così tanto “rumore”.

Da qui DANDI, il nome con cui mi piace firmare i miei lavori e spero che con il dovuto impegno, in un futuro non troppo lontano possa farmi conoscere sempre più ma soprattutto far riconoscere le mie creazioni.

