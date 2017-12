EVENTI – “Be Funky Drome”, al Blue Note la 26^ edizione

Che Natale sarebbe senza l’appuntamento storico con il Funky Drome del Blue Note?

Lunedì 25 dicembre si festeggia insieme il Natale 2017 in compagnia dell’eccellente selezione musicale di ospiti internazionali e i djset del mitico staff del Blue Note.

Anche per questo anno il locale propone per la sua consolle artisti di massimo livello, quali

Kevin Yost lo special international dj, e i dj di Campobasso che da sempre collaborano “alla buona musica” del locale.

Non esiste genere o stile per classificare i successi e la lunga carriera di Kevin Yost. Le sue produzioni sono considerate dei veri e propri classici della Deep House e le sue esibizioni sono sperimentazioni uniche che travolgono il Dancefloor in un viaggio affascinante che colpisce direttamente al cuore.

E dopo aver girovagato il mondo con i suoi set, torna finalmente in Italia dopo l'ultima data di circa un anno fa a Milano, in esclusiva per l'edizione numero 26 del FUNKYDROME.