EVENTI – Aspettando ‘Non sei solo’ La meraviglia del legame

Il dibattito di sabato 28 aprile alle 18.30, in programma all’auditorium ex Gil “A. Giovannitti”, precede lo spettacolo teatrale “Non Sei Solo” del 3 e 4 maggio al Teatro Savoia.

Tre esperti affronteranno, in modo divulgativo, le tre grandi tematiche che nello spettacolo compaiono in chiave metaforica: astronomia, psicanalisi e spiritualità.

Un dibattito dinamico – con immagini, video e altri contributi multimediali – nonchè un confronto serrato tra posizioni diverse, moderato dal libraio Michele Paparella.

“Aspettando Non Sei Solo” è, dunque, una sorta di evento bonus con una duplice funzione: ampliare l’eco mediatica dello spettacolo, collocandosi nella sua scia promozionale; approfondirne i contenuti, attraverso un punto di vista collaterale e “specialistico” sugli stessi temi.

Interverranno l’astronomo Dario Mancini per quanto riguarda i legami fisici, lo psicanalista Amedeo Caruso per i legami affettivi e don Francesco Labarile per quel che riguarda i legami spirituali. Introduzione a cura dell’autore e regista dello spettacolo Gianmarco Galuppo. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp