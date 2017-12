EVENTI – Alessio Bonomo e Peppe Servillo domani in scena al Fulvio di Guglionesi

La musica non esiste: Alessio Bonomo live tour a Guglionesi con Peppe Servillo.

Il secondo appuntamento della Stagione Teatrale del Teatro Fulvio di Guglionesi è con l’anteprima del live tour 2018 di Alessio Bonomo con La musica non esiste, special guest Peppe Servillo in scena venerdì 29 dicembre alle ore 21:00.

"Alessio Bonomo è un autore lapidario, ma mai esagerato. É timido come tutti i veri artisti. Le sue canzoni sono pillole di intelligenza poetica, mira diretto al cuore, senza imitare nessuno. Nelle sue parole c'è semplicità, manca completamente il superfluo. Ha un modo emozionale di dire le cose". Così Roberto Vecchioni descriveva ai suoi esordi artistici Alessio Bonomo che porta in anteprima a Guglionesi "La musica non esiste" il suo nuovo lavoro discografico in uscita a gennaio.