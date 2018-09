Evade dai domiciliari e minaccia ripetutamente i vicini, arrestato

TERMOLI

Nell’ambito dei servizi tesi al controllo del rispetto delle prescrizioni ed obblighi da parte dei pregiudicati sottoposti a misure di prevenzione, di sorveglianza e regimi alternativi alla custodia in carcere, il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Termoli traeva in arresto un cittadino italiano in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso che disponeva la carcerazione. Infatti, il predetto, già sottoposto alla detenzione domiciliare è stato segnalato più volte all’Autorità Giudiziaria per evasione in quanto rintracciato fuori dalla sua abitazione ed è stato colto in flagranza di ripetute minacce ed aggressioni verbali nei confronti del vicinato. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Larino.