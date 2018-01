Eternit a San Giovanni in Golfo. Il M5S torna a chiedere l’immediata bonifica dell’area

CAMPOBASSO. Il Movimento 5 Stelle Molise lancia l’allarme Eternit a Campobasso. Nello specifico la zona segnalata è quella di Contrada San Giovanni in Golfo, dove sarebbero situati alcuni capannoni, in passato adibiti all’allevamento di animali, ricoperti di lastre in cemento/amianto. L’area attenzionata dai pentastellati è quella a cavallo tra la tangenziale est e la collina di San Giovannello, da anni oggetto di una lunga trafila amministrativa che, oltre ai proprietari degli immobili, vedrebbe il coinvolgimento del Comune, dell’ARPAM, della (ex) Forestale, e dell’ASREM.

Secondo il M5S Molise, l’ultima relazione tecnica dell’Arpa risalirebbe a quattro anni fa (le prime nel 2005) e confermerebbe “la presenza di materiale pericoloso attestando un rischio in misura ridotta per la salute”. Pertanto, i tecnici non prescrissero la rimozione totale dei pannelli che si presentavano ‘compatti’ ma solo un intervento di bonifica tramite l’incapsulamento dei materiali, come da disposizioni ministeriali. Tuttavia, sempre nel documento, si diffidava la proprietà a “sostituire i pannelli lesionati e spezzati, nonché a rimuovere, per mezzo di ditta specializzata, quelli presenti a terra presso il sito, unitamente a tutti i frammenti di lastre rinvenuti a terra”.

Spulciando alcuni documenti risalenti al 2016, i grillini hanno appreso che in loco finora è stata effettuata la rimozione di soli 850 chilogrammi di materiale, mentre “la messa in sicurezza di tutte le restanti lastre non è mai stata attuata”. L’allarme dei pentastellati scaturisce proprio a seguito di un sopralluogo effettuato qualche giorno fa nell’area che si presenterebbe disseminata di eternit frantumato, anche in porzioni piccolissime ed estremamente volatili, intere porzioni di copertura dei capannoni sono volate a terra disintegrandosi e altre risulterebbero sgretolate dal passaggio di automezzi.

Il Movimento 5 Stelle porta nuovamente sulla ribalta la questione, dal momento che il rischio principale della presenza di eternit è legato all’estrema volatilità delle fibre di amianto essendo il sito situato a soli pochi dalla tangenziale, dai centri abitati e a breve distanza dalla zona nord della città. Pertanto, essi invitano gli organi preposti ad intervenire immediatamente a tutela della salute pubblica dei cittadini, disponendo la rimozione delle lastre e dei frammenti di amianto nell’area nel rigoroso rispetto delle leggi in materia.

I pentastellati annunciano che presenteranno nuovamente in consiglio un’interpellanza chiedendo di fare chiarezza sulla questione.

