Estorsione, assoluzioni pesanti

Aveva denunciato i suoi ex datori di lavoro accusandoli di estorsione ai suoi danni. Ieri mattina, però, al termine del processo di rito abbreviato il giudice del tribunale di Larino Elena Quaranta ha assolto da tutte le accuse il legale rappresentante e il socio di maggioranza della Fratelli Silvestri Autolinee e una terza persona dall’accusa di estorsione. Per gli inquirenti i tre avevano costretto un dipendente a rassegnare le proprie dimissioni minacciandolo che lo avrebbero denunciato per essersi appropriato di una somma di denaro. I fatti risalgono al gennaio 2014 quando i titolari delle autolinee si accorgono che l’uomo aveva emesso un abbonamento da 46 euro ‘intascandosi’ il corrispettivo economico.

Partono accertamenti sul suo conto e dalle verifiche viene fuori che quello stesso dipendente aveva anche trattenuto circa 2mila euro di incassi del mese di novembre e di dicembre. Da qui la decisione di parlare con l’ex lavoratore che decide di rassegnare le dimissioni e restituisce i 2mila euro. Contemporaneamente, però, l’uomo fa partire una causa di lavoro nell’ambito della quale racconta al giudice, Daniele Colucci, di essere stato costretto a rassegnare le dimissioni altrimenti sarebbe stato minacciato di venire denunciato per essersi appropriato della somma di denaro. Il giudice, nel 2015, gli dà torto, dichiarando legittime le dimissioni e la sentenza diventa definitiva. Nel dispositivo ribadisce quanto l’uomo, in realtà, non abbia dato prova delle minacce eventualmente ricevute. L’ex dipendente, però, non ci sta e presenta un esposto alla Procura della Repubblica che apre d’ufficio il fascicolo di indagine. L’ipotesi di reato ravveduta a carico del legale rappresentante della società Michele Iarocci, del socio di maggioranza Nicola Silvestri e di una terza persona è quella di estorsione. Parte il processo penale con il rito abbreviato che si è risolto ieri mattina quando i tre, difesi dall’avvocato Gaetano Caterina, sono stati assolti dalle accuse. Per il giudice non c’è stata nessuna estorsione. Per i tre si tratta della fine di un incubo durato tre anni. Soddisfazione da parte dell’avvocato Caterina che in sede dibattimentale è riuscito a dimostrare la completa estraneità dei fatti e delle accuse a carico dei suoi assistiti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp