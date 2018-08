Estate sicura, nasce il servizio acquatico dei Vigili del Fuoco

Una moto d’acqua “in grado di trasportare velocemente le persone in difficoltà a riva” e un gommone che pattuglieranno tutta la costa molisana sia a nord che a sud oltre al dispiegamento di quattro unità ogni giorno che sono state sottoposte a un corso di aggiornamento durante la scorsa primavera “in modo da garantire un servizio il più ottimale possibile”. Da venerdì i residenti e i turisti dei quattro Comuni della Costa dei Delfini avranno a disposizione un servizio di pattugliamento in più delle spiagge. Al lavoro sempre puntuale della Capitaneria di Porto, infatti, si aggiungerà anche quello dei Vigili del Fuoco. La convenzione è stata firmata ieri mattina a Termoli tra i sindaci dei quattro Comuni costieri Angelo Sbrocca, Nicola Travaglini, Roberto Di Pardo e Paola Cantelmi presidente del consiglio comunale di Campomarino in rappresentanza del sindaco Cammilleri, la Prefettura di Campobasso rappresentata dal viceprefetto Pierluigi Pigliacelli, l’assessore della Regione Molise, Nicola Cavaliere e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Cristina D’Angelo, per un servizio che nasce con l’obiettivo di dare sempre maggiore sicurezza ai residenti e ai turisti che tutti gli anni affollano la costa bassomolisana. Accanto alla Capitaneria di Porto, quindi, per tutto il mese di agosto opereranno anche i Vigili del Fuoco che offriranno controllo, assistenza e soccorso in qualsiasi situazione di emergenza.

