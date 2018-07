“Estate sicura”, intensificati i controlli della Polizia

CAMPOBASSO. Per garantire serenità e maggiore sicurezza ai cittadini in questo particolare periodo dell’anno, continua senza sosta l’attività “Estate sicura” realizzata dalla Questura di Campobasso.

La Polizia di Stato, nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Campobasso, ha denunciato alla competente Autorità giudiziaria un uomo e una donna, F.A. di anni 53 e C.A. di anni 36, entrambi residenti nel capoluogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 18 luglio sera, invece, nel corso di un posto di controllo operato sulla Statale SS 645 in ingresso a Campobasso da Foggia, sono stati fermati un uomo e una donna, ed effettuata una perquisizione personale e veicolare gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato circa 20 grammi di eroina e oltre 5 grammi di cocaina, occultati nelle condutture dell’aria dell’autovettura, mentre altra sostanza è stata trovata addosso alla donna, nascosta nell’abbigliamento intimo. L’uomo, che tra l’altro era alla guida con patente sospesa, è stato anche contravvenzionato per violazione del Codice della Strada.

Particolarmente intensa anche l’attività dalla Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nei giorni scorsi, infatti, il personale ha denunciato a piede libero G.F., di anni 48, residente a Padova, per tentata truffa ai danni di una persona anziana. L’uomo, preceduto da una telefonata, si era presentato a casa dell’anziano per una proposta di vendita di pannelli fotovoltaici, facendogli firmare alcuni documenti senza rilasciarne copia all’interessato. L’anziano, accortosi del probabile raggiro e preoccupato di aver firmato una finanziaria a sua insaputa, ha allertato la Volante che, intervenuta sul posto insieme al personale della Squadra Mobile, ha rinvenuto tra i documenti in possesso del G.F. anche la finanziaria firmata dall’anziano.

