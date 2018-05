Estate, pubblicato il bando per assumere vigili urbani stagionali

E’ stato pubblicato il bando per l’assunzione di vigili urbani stagionali con rapporto di lavoro a tempo determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale. “Le domande – rendono noto dal Comune di Termoli – dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 26 maggio 2018. Tra i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione ci sono: l’ età non inferiore ai 18 anni, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la patente valida per la guida di autoveicoli e motoveicoli, la cittadinanza italiana o equiparata, l’idoneità psicofisica all’impiego continuativo. Ulteriori informazioni e i moduli di partecipazione sono disponibili alla sezione avvisi del sito web comune di Termoli a questo link:

http://www.comune.termoli.cb.it/servizi/avvisi/729-avviso-graduatoria-assunzione-vigili-urbani.html

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp