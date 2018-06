Estate, potenziati i servizi sanitari sulla costa: numeri e orari dei presidi

Partirà domani, domenica 1 luglio, il potenziamento dei servizi sanitari estivi. L’iniziativa, ideata dall’Asrem, nasce con l’obiettivo di aumentare il pronto intervento nei mesi estivi, considerando anche il triplicarsi della popolazione che giunge sulla costa in occasione delle vacanze. E così, per far fronte alla potenziale richiesta di assistenza sanitaria per migliaia di turisti e villeggianti, quest’anno l’azienda sanitaria regionale ha deciso di predisporre una serie di postazioni mediche nei centri marittimi del basso Molise. A disposizione di tutti coloro che affolleranno le spiagge, quindi, ci saranno sia medici che infermieri. I nuovi servizi partiranno oggi per terminare il 26 agosto e saranno operativi, di concerto con il Distretto sanitario del Basso Molise gestito dal dottor Giovanni Giorgetta, ambulatori a Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia, le località dove storicamente arrivano il maggior numero di turisti e di villeggianti tra appartamenti presi in affitto e alberghi. La Guardia medica raddoppierà a Campomarino con una postazione fissa, attiva 24 ore su 24, dotata di ambulanza e personale. E così invece di un unico medico ce ne saranno due che si daranno il cambio, coprendo la fascia delle 24 ore, e ci sarà a disposizione anche l’ambulanza e il personale. Anche a Termoli sarà attivata una postazione di guardia medica turistica nei locali del vecchio ospedale di via del Molinello. Guardia medica turistica anche a Petacciato Marina e a Montenero di Bisaccia dove il presidio sanitario sarà realizzato in locali in prossimità della spiaggia e sarà disponibile per tutta la giornata. Si tratta, nella sostanza, di un servizio nato con l’obiettivo di aiutare nel corso dell’estate ed evitare il sovraffollamento dell’ospedale e del pronto soccorso almeno per le situazioni che si possono gestire ambulatorialmente. Ecco le varie postazioni di Guardia Medica Estiva e i relativi numeri di telefono da chiamare in caso di necessità: Campomarino: postazione aggiuntiva H24 per servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica Attiva) – Tel. 0875-530069. Campomarino Lido: Postazione aggiuntiva SET 118 – Campomarino Lido (Piazza Aldo Moro) – Tel. 118. Campomarino Lido: Guardia Medica Turistica ore 8 – 20 – Campomarino Lido (Piazza Aldo Moro) – Tel. 329-2508032. Termoli: Guardia Medica Turistica ore 8 – 20 – Termoli (Via del Molinello, 1) – Tel. 0875-717694. Petacciato marina: Guardia Medica Turistica ore 8 – 20 – Petacciato Lido Calypso – Tel. 348-7313204. Montenero Di Bisaccia: Guardia Medica Turistica ore 8 – 20 – Montenero di Bisaccia C/O Centro Commerciale “Costa Verde” – Tel. 348-7313207.

