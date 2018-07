Estate, in arrivo il cartellone eventi

CAMPOBASSO. Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere nel dettaglio il cartellone estivo dell’estate campobassana. Da Palazzo San Giorgio, nelle ultime ore, sono arrivate rassicurazioni sulla bontà degli eventi, che mireranno al coinvolgimento variegato con un occhio di riguardo ai più giovani e alla qualità degli eventi. Ma quando ci sarà l’avvio ufficiale? Secondo le indiscrezioni, l’evento di apertura potrebbe aver luogo il prossimo 29 luglio, mentre il ‘pacchetto’ completo comprenderà 8 iniziative.

Anticipazioni e non ufficializzazioni, tuttavia, dato che per conoscere il programma globale bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana. Intanto, l’amministrazione sarebbe al lavoro anche per regalare una copertura ad alcune aree della città spesso finite nedimenticatoio. Si punterà sulla valorizzazione delle stesse, magari allegando

idee innovative sulle quali erano arrivate rassicurazioni dallo stesso neo assessore alla Cultura Lidia De Benedittis. Un percorso differente da quello adottato per le feste dei quartieri e delle associazioni correlate, incentivate da una spesa simile a quella dello scorso anno. Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali, ad iniziare da una conferenza stampa di presentazione che dovrebbe tenersi presso la sala consiliare del comune di Campobasso.

