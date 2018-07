Estate e cani abbandonati, in Molise ogni giorno una segnalazione

Cani abbandonati, in Molise ogni giorno ci sono segnalazioni di ritrovamenti di cuccioli o cani adulti alle associazioni di protezione animali. L’ultima in ordine di tempo, quella di una cassa in legno chiusa con uno spago rinvenuta da due giovani sulla strada che collega Mirabello e Ferrazzano, all’interno un cane tristemente recluso.

Fortunatamente i ragazzi incuriositi, si sono avvicinati alla cassa e hanno sentito i guaiti del cane, subito hanno allertato l’OIPA di Campobasso che è intervenuta scongiurando la possibile morte del piccolo animale.

I cani che siamo chiamati a salvare – dicono dall’OIPA di Campobasso – sono abbandonati in strada, correndo il rischio di essere investiti dalle auto in corsa o, come nell’ultimo caso, destinati a morire perchè a causa della maligna mano dell’uomo non riescono a procurarsi cibo ed acqua o perchè non sono in grado di adattarsi alla vita da randagi dopo essere stati cresciuti in casa. L’amore di un cane verso il padrone è incondizionato – continuano i responsabili dell’Organizzazione di Protezione Animali – e, nella maggior parte dei casi, una volta abbandonato, resterà nel punto esatto in cui è stato lasciato, nella vana speranza che il padrone venga a riprenderlo, lasciandosi morire d’inedia. Come cercare di arginare il problema? – concludono – L’ideale è che quando si decide di adottare un animale, sia per sempre e soprattutto nell’ottica di organizzare le proprie vacanze con il nostro nuovo amico. È comunque importante che ognuno di noi supporti singolarmente il messaggio di non abbandonare gli animali! Può sembrare una cosa da poco, ma l’informazione è molto importante.”

