Estate Campobassana, interrogazione urgente del consigliere Pilone

Tenuto conto che ad oggi non è dato sapere l’impianto programmatico dell’Estate Campobassana 2018 nonostante siamo ormai alla fine del mese di Luglio – afferma il consigliere di Palazzo San Giorgio Francesco Pilone in una nota – Vista la nomina del neo Assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Avv. Lidia De Benedittis, avvenuta in data 5 Luglio 2018 con Decreto Sindacale n° 4; Vista, altresì, la Delibera di G.C. n° 163 del 16 Luglio u.s. con la quale, “camuffando” una pseudo programmazione di eventi estivi, si distribuiscono esclusivamente risorse finanziarie a seguito di richieste pervenute all’Amministrazione, senza quindi l’individuazione di un impianto progettuale coordinato basilare per un capoluogo di regione; Dato atto che, l’argomento non è stato affrontato in Commissione, anche perché la stessa è ormai da un mese che non viene convocata e i componenti effettivi e di diritto non sono stati messi nelle dovute condizioni per esercitare il loro diritto di pianificazione programmatica in materia;

il sottoscritto Consigliere Comunale, Francesco Pilone, ha presentato un’interrogazione urgente, che sarà discussa nella prossima seduta di Consiglio Comunale, per essere messo a conoscenza in merito a:

Programma previsto;

Obiettivi preventivati;

Costi stabiliti;

Gli intendimenti della Giunta a riguardo.

Così come ho avuto modo di dire già in diverse occasioni la programmazione culturale della città capoluogo di Regione – conclude Pilone – non può essere la semplice e banale predisposizione di una serie di cartelloni preconfezionati per le varie occasioni “festaiole”. Il rischio è quello di assistere ad una serie di atteggiamenti, e ci dispiace dirlo Assessore, che vanno nella direzione di un’approssimazione tale da eludere un reale e preciso coordinamento necessario ad una, seppur modesta, progettualità politica.

