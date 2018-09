Esportazioni: seminario gratuito alla Camera di Commercio per le PMI

Sebbene il quadro delle esportazioni sia estremamente positivo per il Molise, secondo i dati diffusi dall’Istat e relativi al primo semestre 2018, un’analisi più approfondita rivela che l’impatto delle esportazioni molisane ha un’incidenza pressoché nulla sul saldo e sui volumi delle esportazioni nazionali. Inoltre, molto spesso, questi dati lusinghieri, a causa dell’universo ridotto delle imprese molisane, discendono da qualche commessa relativamente importante di poche imprese.

È per questo fondamentale continuare a stimolare le imprese molisane nel processo di maturazione che porta all’esportazione nei mercati esteri. Un aiuto fondamentale, in questo campo, può provenire dalla Camera di Commercio del Molise. L’ente molisano infatti organizza un seminario gratuito per tutte le piccole e medie imprese dal titolo “Ricerca Clienti e Creazione di Reti Commerciali per le PMI” che si svolgerà presso la Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise (Piazza della Vittoria, 1) a Campobasso, il giorno 27/09/2018, a partire dalle ore 9.30. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Easy Export” per il sostegno all’internazionalizzazione delle PMI ed è rivolta alle aziende molisane che desiderano iniziare a vendere all’estero o rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali.

Interverrà il Dr. Maurizio Di Cola, Temporary Export Specialist® di Co.Mark S.p.A., società del Gruppo Tecnoinvestimenti dal 2016, specializzata in servizi di Temporary Export Management e leader nel campo dei servizi di internazionalizzazione per le piccole e grandi imprese italiane. Per garantire la massima partecipazione delle imprese molisana l’Ente camerale fa sapere che sarà attivata una diretta streaming presso la Sala Convegni della sede secondaria ad Isernia, in corso Risorgimento, 302.

Per la partecipazione all’evento è necessario iscriversi dalla home-page del sito istituzionale della Camera di Commercio del Molise, compilando, entro il 23.09.2018, la scheda di adesione online.

Eliana Marinelli