Esportazioni II trimestre 2018: bene il Molise

Diffuso dall’ISTAT il report sull’andamento delle esportazioni delle regioni italiane per il II trimestre 2018. I dati aggregati confermano una crescita congiunturale per quasi tutte le ripartizioni territoriali. Buoni i risultati del Meridione, per cui si stima una crescita congiunturale del + 3% e per il quale si registra una crescita complessiva del 4,6% nel primo trimestre 2018.

In questo positivo quadro, buona la prestazione della regione Molise, che si è rivelata una delle regioni più dinamiche all’export nei primi mesi del 2018: un aumento del 34,3% su base annua.

Nella distribuzione delle province, particolarmente bene la provincia di Campobasso, mentre la provincia di Isernia ha avuto una variazione percentuale nelle esportazioni sempre positiva, ma inferiore all’1,3%.

Se guardiamo all’analisi dei settori, particolarmente dinamiche per il Molise, rispetto al 2017, le esportazioni di pelle e pellami, di coke e prodotti petroliferi raffinati e di mezzi di trasporto (in particolare autoveicoli). Flessioni per le esportazioni nei settori dei prodotti tessili e degli apparecchi elettronici.

Stabile nel complesso il volume della esportazioni nei paesi UE, incremento del 96,5% delle esportazioni verso i Paesi Extra UE. Un buon risultato nel complesso, certamente, che tuttavia non deve ingannare: esso ha infatti un impatto pressoché nullo sulla crescita dell’export nazionale a causa dei volumi molto ridotti. In ogni caso, testimonianza di una buona vitalità delle esportazioni molisane.

Eliana Marinelli