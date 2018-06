Esportare i Misteri fuori dall’Italia, ne abbiamo parlato con Toma, Battista e Colagiovanni (VIDEO INTERVISTE)

Durante la sfilata dei Misteri di questa mattina (domenica 3 giugno) abbiamo avuto ospiti nel nostro salotto di piazza Municipio (allestito in collaborazione con il Coriolis) il governatore della Regione Molise Donato Toma, il sindaco di Campobasso Antonio Battista e l’assessore comunale Salvatore Colagiovanni. Con loro abbiamo commentato la giornata, ma soprattutto alle istituzioni abbiamo chiesto come far decollare definitivamente, esportandola oltre i confini nazionali, una manifestazione che è unica al mondo nel suo genere.

L’INTERVISTA AL PRESIDENTE TOMA



L’INTERVISTA AL SINDACO BATTISTA



L’INTERVISTA ALL’ASSESSORE COLAGIOVANNI

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp