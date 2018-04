Esplosione nella notte davanti al Municipio di Santa Croce

Sono in mano ai carabinieri di Larino, coordinati dal maggiore Raffaele Iacuzio le indagini finalizzate a far luce su quanto avvenuto questa notte a Santa Croce di Magliano: un’esplosione avvenuta all’esterno del municipio. Dalle prime informazioni ignoti avrebbero piazzato una tanica che conteneva liquido infiammabile a ridosso dell’edificio chiuso per lavori di ristrutturazione. Presenti sul posto, insieme ai carabinieri, anche i Vigili del Fuoco.

