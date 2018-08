Esplode moto d’acqua, ferito un 35enne

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

SAN SALVO. E’ di un 35enne rimasto ferito in maniera seria e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Chieti il bilancio di un incidente che si è verificato presso il porticciolo turistico di San Salvo proprio al confine col Molise. Per cause ancora in corso di accertamento la moto d’acqua sulla quale l’uomo era salito è esplosa e il giovane di San Salvo è stato scaraventato a 45 metri di distanza sbattendo contro una barca che si trovava ormeggiata nelle vicinanze. Il giovane era in compagnia di un amico che non era ancora salito sul mezzo quando si è verificata l’esplosione. Sul posto sono arrivati subito i medici del 118 ma data la gravità delle ferite e delle ustioni riportate il ragazzo è stato trasferito in eliambulanza presso l’ospedale di Chieti. Stando a una prima ricostruzione pare che l’esplosione sia avvenuta proprio al momento dell’accensione del mezzo al quale pare fosse stato appena fatto il pieno di benzina. Fortunatamente il 35enne è rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita. Sul posto i militari della Guardia Costiera, della Polizia Municipale e dei carabinieri di San Salvo. Avviate le indagini per capire cosa possa essere successo.

