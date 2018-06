Esplode bombola del gas, casa sventrata: ci sono feriti (FOTO E VIDEO)

Ultim’ora. Ore 17.40. Alle 16 di oggi (lunedì 11 giugno) è stato lanciato l’allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Campobasso che si sono immediatamente recati sul posto. In una casa nelle campagne di Matrice, contrada Casone Pacca (poco sopra Santa Maria della Strada), si è registrata una violenta esplosione, ancora non è chiaro a cosa sia stata dovuto, e l’abitazione è stata completamente sventrata. Le informazioni che giungono sono ancora frammentarie, ma al momento è certo che una persona sia stata soccorsa e trasportata d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sulle sue condizioni vige il massimo riserbo. Intanto gli inquirenti stanno effettuano dei sopralluoghi per capire l’origine dell’esplosione. Parrebbe, comunque, che a causare lo scoppio sia stata una bombola del gas.

Ore 18.15. Una donna, di circa 40 anni, è rimasta ustionata, ma le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. All’interno dell’abitazione, al momento dell’esplosione, c’erano almeno quattro persone. Non dovrebbero esserci dubbi sulle cause che sarebbero riconducibili allo scoppio di una bombola del gas.

Ore 19. Le condizioni della donna rimasta ustionata si sarebbero aggravate e per lei sarebbe stato disposto il trasferimento in un centro grandi ustionati.

