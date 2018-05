Esclusione Larinascita, presentata una denuncia alla Procura

LARINO. Alla fine, spintosi sino al Consiglio di Stato, l’estenuante braccio di ferro giuridico tra Larinascita e Commissione Elettorale Circondariale di Larino ha dato ragione a quest’ultima. In mattinata è giunta l’ufficialità: il prossimo 10 giugno gli elettori chiamati ad esprimersi per il rinnovo di governo di Palazzo Ducale non troveranno la lista collegata alla candidatura dell’avvocato Luca Fagnani. La vicenda è nota: in sede di verifica la commissione elettorale circondariale di Larino ha riscontrato delle irregolarità, in particolare nella compilazione dei moduli di raccolta firme, escludendo nei giorni scorsi la quarta lista dalla corsa elettorale. Da lì è seguito un ricorso al Tar attraverso cui la lista, seguita legalmente dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Andrea Latessa, Giuliano Di Pardo e Nicola Scapillati, era riuscita ad ottenere un verdetto positivo da parte dei giudici del Tribunale Amministrativo, e quindi a rientrare in corsa (sentenza numero 280 dello scorso 18 maggio). Nella tarda serata di lunedì, però, è giunta la notizia che la Commissione elettorale circondariale di Larino e la Prefettura, avvalendosi dell’Avvocatura Generale dello Stato, hanno inteso avanzare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per impugnare la sentenza di accoglimento n.280. Verdetto che di fatto ha ribaltato quanto deciso in primo grado.

Ma i colpi di scena in merito a questa travagliata vicenda non si esauriscono qui. In ballo c’è anche la composizione della lista elettorale. Non è infatti sfuggita ai più la presenza, tra i componenti, sia della dottoressa Alice Vitiello (componente supplente), attualmente candidata nella lista SiAmo Larino, e sia del fratello, il giornalista Davide Vitiello (componente effettivo), reo – secondo Larinascita – di aver fatto trapelare all’esterno ed in maniera informale quanto deciso e non ancora ratificato dalla commissione. “Noi – spiega l’avvocato Luca Fagnani – abbiamo presentato una denuncia, depositata il 12 maggio scorso, nei confronti della commissione elettorale tutta e del segretario comunale, Davide Vitiello nello specifico, chiedendo che siano puniti per i reati 323 e 326, ovvero “abuso d’ufficio” e “violazione del segreto d’ufficio”. Il primo fa riferimento alla composizione della commissione elettorale (proprio per la presenza di Alice Vitiello) e il procedimento che ha seguito la commissione elettorale, avvantaggiando in qualche modo gli altri concorrenti, mentre la “violazione del segreto d’ufficio”, è riferita a Davide Vitiello, ma comporta – aggiunge Fagnani – comunque una responsabilità oggettiva da parte del presidente che non avrebbe dovuto consentire che i membri avessero contatto con l’esterno. Su questi due aspetti sono in corso indagini da parte della Procura frentana”.

