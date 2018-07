ERG-Regeneration Challenge, Confcommercio Molise aderisce al progetto

Confcommercio Molise ha aderito alla business plan competition promossa da ERG, azienda che da 80 anni opera nel settore della produzione di energia, in collaborazione con Dpixel e Sviluppo Italia Molise, con l’obiettivo di supportare nuove realtà imprenditoriali innovative. Siamo convinti, infatti, che solo una forte capacità di rinnovamento, insieme ad adeguati investimenti sulla formazione e sulla ricerca, siano giusti modelli che possono consentire alle start up locali a gli imprenditori di progettare nuove possibilità, aprendo mercati e prospettive di sviluppo per lo stesso territorio.

L’iniziativa riguarda quanti hanno un’idea o una startup in ambito Green Economy, Infrastructure, Smart grid, Social innovation, Sharing economy, Circular economy, IoT, big data management e analytics.

Selezionando un orario nel form all’indirizzo http://www.barcamper.it/stop/106 si potrà incontrare il team Barcamper per presentare il progetto. L’iniziativa, completamente gratuita per i partecipanti, si svolge tra giugno e novembre 2018 e prevede un percorso di selezione progressivo strutturato in 3 fasi.

La prima di scouting (fino al 30 settembre 2018) vede il Barcamper muoversì nel territorio per effettuare incontri con gli aspiranti imprenditori. La seconda (ottobre 2018) è dedicata alla formazione – Techmeeting – attraverso due giorni di lavoro full immersion per la strutturazione delle business idea; a seguire la Techweek (novembre 2018) con cinque giorni di lavoro per la finalizzazione dei progetti imprenditoriali; infine l’evento finale – Techgarage – con la presentazione dei progetti finalisti e la premiazione dei tre vincitori in programma il 29 novembre 2018.

I PREMI

Le tre migliori idee imprenditoriali saranno premiate da ERG:

1° classificato 30.000 €

2° classificato 20.000 €

3° classificato 10.000 €

Tutte le startup che verranno selezionate durante la call beneficeranno di un percorso di formazione e mentoring intensivo per la strutturazione della business idea ed entreranno nel radar di ERG, con possibili sviluppi di collaborazione. Confcommercio offrirà all’eventuale azienda start up selezionata con sede in Molise, un sostegno con un bonus, in termini di servizi offerti, del valore di 300.

