Tentata truffa ai danni della Regione, imprenditore denunciato per fatture false

CAMPOBASSO. Un imprenditore pluripregiudicato di Campobasso, tale F.F., è stato deferito in stato di libertà dalla Polizia di Stato all’autorità giudiziaria competente per tentata truffa aggravata ai danni della Regione Molise e frode ai danni di due di due aziende agricole locali.

L’articolata attività d’indagine condotta dalla DIGOS della Questura ha permesso di raccogliere numerosi elementi di colpevolezza nei confronti del 50enne che risulta essere legale rappresentante e amministratore di una società agricola con sedi a Campobasso e Roma. Quest’ultimo pare, infatti, abbia presentato alla Regione Molise documentazione e fatturazioni false, cercando di indurre in errore i funzionari dell’Ente, al fine di ottenere la liquidazione di un finanziamento ricadente nel PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2007/2013, per un importo superiore a 67.000 euro.

Allo stesso modo l’imprenditore, attraverso artifici e raggiri, ha causato un danno patrimoniale di pari importo ai titolari di due aziende agricole a fronte della fornitura e posa in opera di un impianto vivaistico, non onorando il debito contratto, nonostante i lavori fossero stati regolarmente eseguiti.

In particolare, a corredo dell’istanza presentata alla Regione Molise per ottenere le somme ammesse a finanziamento, l’indagato produceva false fatture relative ai lavori che la sua società aveva commissionato alle altre due ditte per la fornitura e la posa in opera di impianti di piante botaniche per l’imboschimento di terreni di sua proprietà, in quanto queste quietanziate erano condizione necessaria per ottenere il finanziamento. Pertanto pur non avendo onorato il contratto, l’imprenditore ha tentato di far credere che fossero avvenuti i pagamenti dei lavori.

L’attività investigativa ha messo fine alle condotte illecite del 50enne campobassano, scongiurando così la concessione di un indebito finanziamento ai danni della Regione Molise.

