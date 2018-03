Enrico Lo Verso in scena al Savoia con ‘Uno Nessuno Centomila’

CAMPOBASSO. Mercoledì 14 Marzo, alle ore 21, andrà in scena, al Teatro Savoia di Campobasso, ‘Uno Nessuno Centomila’. Protagonista del romanzo pirandelliano l’attore Enrico Lo Verso. Adattato in forma di monologo, il testo è affidato esclusivamente alla professionalità dell’artista palermitano, che torna sul palcoscenico dopo un’assenza di 10 anni. Diretto da Alessandra Pizzi, lo spettacolo si è aggiudicato nella scorsa stagione il Premio Franco Enriquez per la migliore interpretazione e la miglior regia, riconoscimenti confermati anche dalle oltre 130 repliche realizzate nei più importanti teatri nazionali e internazionali, a partire dal 2016, registrando il sold out quasi ovunque.

La messa in scena, di stampo umoristico, ricorre in concomitanza del 150esimo anniversario della nascita di Luigi Pirandello.

‘Uno Nessuno Centomila’ è l’adattamento teatrale della storia di Vitangelo Moscarda che decide di mettere in discussione la sua vita, partendo da una piccola imperfezione del suo naso. Da quel momento abbandonerà ‘l’Uno’, per cercare i ‘Centomila’, ma si ritroverà a fare i conti con ‘Nessuno’. In 70 minuti, il protagonista riuscirà ad entrare nelle profondità della sua mente affrontando tutti i conflitti dell’esistenza.

